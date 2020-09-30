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Кто не останется без работы в Украине: самые востребованные профессии

Кто не останется без работы в Украине: самые востребованные профессии

В Украине среди самых востребованных профессий оказались: продавец-консультант, менеджер по продажам и водитель. Также работодатели стали активнее искать складских работников и торговых представителей.

Об этом говорится в результатах статистики одного из кадровых порталов.

Как пояснил HR-эксперт Александр Белоус, продажи традиционно лидируют по количеству вакансий.

“У нас по разным оценкам каждый пятый работающий занимается продажами. Это и сотрудники рынков, и магазины, и супермаркеты”, – рассказывает Белоус.

Список самых популярных специальностей:

  • продавец-консультант;
  • менеджер по продажам;
  • водитель на авто предприятия;
  • складской работник;
  • торговый представитель.

Напомним, согласно оценкам министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. В 2022-м в среднем зарплата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как будут расти средние зарплаты:

  • в 2021-м – 13 632 грн;
  • в 2022-м – 15 414 грн;
  • в 2023-м – 17 169 грн.

Справка Finance.ua:

  • В июле 2020 года размер средней заработной платы штатных работников предприятий в Киеве составлял 17 053 грн. По сравнению с июнем 2020 г. этот показатель увеличился на 4,0%, а по сравнению с июлем предыдущего года – на 4,9%.
  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2020 года составила 11 446 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Обозреватель
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