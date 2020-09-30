Кто не останется без работы в Украине: самые востребованные профессии

В Украине среди самых востребованных профессий оказались: продавец-консультант, менеджер по продажам и водитель. Также работодатели стали активнее искать складских работников и торговых представителей.
Об этом говорится в результатах статистики одного из кадровых порталов.
Как пояснил HR-эксперт Александр Белоус, продажи традиционно лидируют по количеству вакансий.
“У нас по разным оценкам каждый пятый работающий занимается продажами. Это и сотрудники рынков, и магазины, и супермаркеты”, – рассказывает Белоус.
Список самых популярных специальностей:
Напомним, согласно оценкам министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. В 2022-м в среднем зарплата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.
Как будут расти средние зарплаты:
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