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В Украине уменьшилась средняя зарплата

В Украине уменьшилась средняя зарплата

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2020 года составила 11446 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По сравнению с июлем (11804 гривен) размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 3,0%, а за последние 12 месяцев (относительно августа 2019) увеличился на 8,6%.

Индекс реальной заработной платы в августе 2020 по сравнению с июлем 2020 составлял 97,2%, а относительно августа 2019 – 106,0%.


Таблица: Госстат

Самая высокая начисленная зарплата в августе была в Киеве – 16795 гривен, самая низкая – в Черновицкой области – 8996 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9000 до 10000 гривен.

Самую большую зарплату получают в сфере “Информация и телекоммуникации» – 19 827 гривен, самую низкую – “Временное размещение и организация питания» – 6224 гривен, где зарплаты за месяц выросли на 7,0%.

Справка Finance.ua:

  • 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.
  • Минимальная зарплата возрастет в 2021 году на 30%. Соответствующий прогноз заложен в проект государственного бюджета на следующий год.
  • Национальный банк Украины ожидает в 2021 году рост средней заработной платы на 15% при повышении минимальной на 30%.
  • В Украине по состоянию на август 2020 года общая задолженность по выплате заработной платы достигает 3,4 млрд гривен. Она выросла почти на 24% в год.

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По материалам Finance.UA
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