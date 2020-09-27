Сферы с самыми высокими зарплатами в Киеве

В июле 2020 размер средней заработной платы штатных работников предприятий в Киеве составлял 17 053 грн. По сравнению с июнем 2020 г. этот показатель увеличился на 4,0%, а по сравнению с июлем предыдущего года – на 4,9%.

Об этом сообщает Главное управление службы статистики в г. Киеве.

Начисления за один отработанный час в этом месяце составили 123,44 грн.

В каких сферах платили больше всего. В некоторых сферах зарплата превысила средний показатель по экономике в 1,5-1,7 раза:

информация и телекоммуникации;

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха;

производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов;

государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование.

Самый низкий уровень зарплаты наблюдался у работников предприятий временного размещения и организации питания; текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов; производства электрического оборудования; производства мебели, другой продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования; строительства, а также металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования и не превышал 62,9% от среднего уровня по экономике.

Данные по районам. Средний размер оплаты труда во II квартале 2020 во всех районах города был выше минимальной заработной платы (4 723 грн). Средний размер зарплаты превысил средний показатель по Киеву в таких районах:

Подольский – 19 463 грн;

Печерский – 18 678 грн;

Голосеевский – 17 994 грн;

Шевченковский – 16 849 грн.

Самый низкий уровень заработной платы наблюдался в Дарницком – 10 831 грн и Деснянском – 10 915 грн районах (на 30,7% и на 30,1% меньше среднего показателя соответственно).

В течение июля 2020 общая сумма задолженности по выплате заработной платы достигла 303 624 700 грн.

Основная доля общей суммы долга приходилась на профессиональную, научную и техническую деятельность (47,2%) и промышленность (32,4%). При этом основная доля долга образована в Печерском районе (44,8%).

Ситуация с рынком труда. Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составило 1373,2 тыс. человек, что на 16,3 тыс. человек меньше по сравнению с І полугодием 2019 г., из них в возрасте 15-70 лет – 1358,9 тыс. человек.

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло по 95,3 тыс. человек. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше составил 6,5% рабочей силы соответствующего возраста, а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 6,6%.