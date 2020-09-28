Ипотечные ставки резко упали

Национальный банк заметил очень быстрое снижение кредитных ставок в текущем году.

«На начало года средневзвешенная ставка была 19%, а сейчас – 13%. То есть за полгода падение на 6 процентных пунктов. Это очень, очень существенно», – рассказал заместитель начальника управления анализа системных рисков департамента финансовой стабильности НБУ Николай Остролуцкий в ходе круглого стола «Перспективы рынка ипотечного кредитования», проведенного онлайн «Финансовым клубом».

Отдельные банки показали более стремительное снижение ставок. «По всем им есть существенное снижение процентной ставки. По одному из них аж на 9 процентных пунктов. Это очень существенно», – отметил представитель НБУ.

И хотя средняя ставка по рынку составляет 13%, многие банки декларируют ставки ниже 10%.

«В начале апреля мы предложили рынку 9,99% годовых, – сообщил заместитель председателя правления Правэкс Банка Семён Бабаев. – Сейчас у нас две программы – под 9,99% и 12,49% – в зависимости от профайла клиента, первого взноса. По этим двум программам мы ожидаем выдать в сентябре 50 кредитов. Для наших клиентов есть скидки – процентная ставка 9,49%».

Есть еще более низкие ставки. «Мы запустили программу под 8,8% в начале июля. Фиксированная ставка – в первый год, в последующие – плавающая. И в августе, если сравнить с июнем, мы увеличили кредитование на вторичном рынке почти в четыре раза. По программе 8,8% выдается почти 30% наших кредитов на вторичном рынке», – говорит начальник управления департамента розничного банкинга Укргазбанка Виталий Годун.

После старта «программы 8,8%» банк выдал на этих условиях уже 45 кредитов на 45 млн грн. «По всем программам объем выдачи вырос в три раза, если сравнить с концом прошлого года», – уточнил Виталий Годун.

Кредобанк предлагает кредиты под 8%, но в случае просрочки платежей ставка вырастет до 10%.

Но это исключение, а не единая ставка на все кредиты. Николай Остролуцкий говорит, что все банки, которые декларируют выдачу кредитов под ставку ниже 10%, имеют также другие программы, ставки по которым выше. «Если взять портфель в целом, то ставка 13% по рынку не просто так формируется», – отметил он.

Во многих подобных программах речь идет о фиксированной ставке на первые один-четыре года, после этого ставка составляет 3 или 12-месячный UIRD плюс маржа банка. И потребителям это не нравится.

«Потребители этому не доверяют и по всем нашим программам требуют фиксированную ставку. Когда ты предлагаешь плавающую ставку, они пытаются найти другие варианты, – говорит Семён Бабаев. – Поэтому мы должны открыто объяснять потребителям, что такое переменная ставка по кредиту. Это единственно верный путь выстроить отношения между заемщиками, банком и вкладчиками».

На первичном рынке ставки уменьшаются не так быстро из-за высоких рисков и резервных требований НБУ.