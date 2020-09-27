Зеленский создал совет по вопросам в сфере градостроительства

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Об этом говорится в указе Зеленского №413/2020, опубликованном на сайте ОПУ.

Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики, который возглавляет президент Владимир Зеленский, не проводил заседания с июля 2019 года.

«Создать координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины. Утвердить положение о координационном совете по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Руководителю Офиса президента Украины в месячный срок внести предложения по персональному составу координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства», – говорится в документе.

Основными задачами координационного совета являются:

изучение проблемных вопросов, возникающие при реализации права граждан на жилье, обеспечение прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства;

системный анализ практики реализации государственной политики в сфере градостроительства;

мониторинг состояния выполнения актов законодательства в сфере градостроительства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.