Зеленский создал совет по вопросам в сфере градостроительства

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.
Об этом говорится в указе Зеленского №413/2020, опубликованном на сайте ОПУ.
Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики, который возглавляет президент Владимир Зеленский, не проводил заседания с июля 2019 года.
«Создать координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины. Утвердить положение о координационном совете по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Руководителю Офиса президента Украины в месячный срок внести предложения по персональному составу координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства», – говорится в документе.
Основными задачами координационного совета являются:
изучение проблемных вопросов, возникающие при реализации права граждан на жилье, обеспечение прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства;
системный анализ практики реализации государственной политики в сфере градостроительства;
мониторинг состояния выполнения актов законодательства в сфере градостроительства.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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