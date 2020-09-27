В 2021 году с бизнеса соберут больше налогов

Доходы украинского бюджета на 2021 год спрогнозированы правительством, исходя из 19% увеличения доходов от налога на доходы физических лиц и 21% рост НДС (внутренний и импортный). При этом экономика в номинальном выражении вырастет всего на 13%.

К таким выводам пришли экономисты Центра экономической стратегии.

По их мнению, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность и избежать секвестра расходов, макропрогноз и ожидаемые показатели доходов бюджета нужно пересмотреть, а дефицит должен составлять не более 3% от ВВП.

Запланированный на 2021 дефицит в 6% ВВП является крупнейшим за последние годы, если не считать “карантинный” 2020 год. В сочетании с ожидаемыми доходами от частичной детенизации экономики и слишком оптимистичным инфляционным прогнозом (7,3% против текущих 2,5%), такой дефицит создает риски для выполнения бюджетных расходов, говорят экономисты.

Дополнительным риском для выполнения бюджета будет эпидемическая ситуация – если придется восстановить жесткий карантин, о росте ВВП и доходов бюджета придется забыть.

Из-за политизации механизма определения уровня социальных гарантий, в проект заложено слишком быстрое повышение минимальной заработной платы – на 30%, до 6 500 грн. По словам экспертов, для экономики было бы лучше замедлить этот процесс, повысив “минималку” до 6 000 грн в 2021 и до 6 500 грн в 2022 году, а в дальнейшем внедрить деполитизированный механизм.

Справка Finance.ua: