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Гетманцев: в системе налогового законодательства нужно реформировать три направления

Гетманцев: в системе налогового законодательства нужно реформировать три направления

В системе налогового законодательства в Украине нуждаются в реформировании: налогообложение доходов физических и юридических лиц; рента и экологический налог, местные налоги.

Об этом рассказал в интервью УНН председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

“Я считаю, что у нас в системе налогового законодательства (именно законодательства, а не правоприменения) не так много проблем. Есть три направления, которые надо действительно реформировать, системно менять. Это налогообложение доходов физических и юридических лиц. Мы должны приблизить объект, то есть доход, к разнице между расходами и доходами, расширить случаи применения налоговой скидки, расширить институт декларирования и частично ввести налог на выведенный капитал”, – подчеркнул Гетманцев.

Он поделился, что мечтает об объединении единого социального взноса, военного сбора и НДФЛ с одновременным уменьшением нагрузки на фонд оплаты труда.

“Второе направление – это реформирование ренты и экологического налога. Третье – это местные налоги. Если с налогами на землю у нас все более-менее нормально, то с налогами на недвижимое имущество у нас сейчас средневековье. Мы по метрам облагаем недвижимость. Надо делать, как в развитых странах: облагают стоимость. Уже в Фонде госимущества есть соответствующая база. И надо поработать с разными местными сборами”, – добавил Гетманцев.

По материалам УНН
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