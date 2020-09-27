Зарплата в августе 2020 года в Донецкой области

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в августе 2020 года составила 12660 грн. По сравнению с июлем 2020 года средний уровень оплаты труда уменьшился на 3,1%, по сравнению с августом 2019 года – увеличился на 6,1%.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в августе 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 3,1%, а по сравнению с августом 2019 года – повысилась на 2,7%.

Номинальная зарплата в августе 2020 года превышала средний показатель по Украине (11446 грн) на 10,6%. Регион занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в августе был в г. Киеве – 16795 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 8996 грн).

По уровню средней номинальной заработной платы в августе 2020 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники металлургического комплекса (17797 грн).

Превысила средний показатель по области заработная плата работников угольной промышленности (15961 грн), сферы государственного управления (15869 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (15225 грн), машиностроения (14190 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (13616 грн), финансовой и страховой деятельности (13395 грн), торговли (12676 грн).