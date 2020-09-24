"Пакет малыша" деньгами: где можно потратить

С 1 сентября 13 тысячам человек уже перечислена денежная компенсация на сумму 67 млн ​​гривен. Родители, получившие средства на социальные карты, могут приобрести детские товары в заведениях торговли, которые присоединились к реализации пилотного проекта.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

“С 1 сентября 2020 года Минсоцполитики начата реализация пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи “пакет малыша” в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 29.07.2020 № 744”, – говорится в сообщении.

На данный момент к пилотному проекту по монетизации единовременной натуральной помощи “пакет малыша” присоединились 150 предприятий торговли (ритейлеров), в том числе интернет-магазины.

Реестр предприятий торговли насчитывает 1108 торговых точек, из которых 15 – интернет-магазины.

Реестр предприятий торговли размещен на официальном сайте Минсоцполитики по ссылке.

Справка Finance.ua:

Министерство социальной политики Украины заявляет, что в будущем родители смогут выбрать или “пакет малыша” в натуральной форме на интернет-платформе, или монетизированное пособие на карту.

29 июля Кабинет министров ввел выплату 5000 гривен на одного новорожденного вместо “пакете малыша”.

В Министерстве социальной политики пошагово разъяснили, как получить вместо “пакета малыша” денежную компенсацию.

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