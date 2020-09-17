Особенности трудоустройства несовершеннолетних

Лица, не достигшие 18-летнего возраста, в трудовых правоотношениях приравниваются к совершеннолетним. Однако что касается охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда для них предусмотрены льготы.
Об этом пишет пресс-служба Министерства юстиции на странице в FACEBOOK.
Возраст, с которого допускается прием на работу несовершеннолетних:
Процедура принятия на работу и прекращения трудовых отношений с несовершеннолетними:
Продолжительность рабочего времени:
Предоставление отпусков для несовершеннолетних:
Ограничения при использовании труда несовершеннолетних:
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