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Особенности трудоустройства несовершеннолетних

Особенности трудоустройства несовершеннолетних

Лица, не достигшие 18-летнего возраста, в трудовых правоотношениях приравниваются к совершеннолетним. Однако что касается охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда для них предусмотрены льготы.

Об этом пишет пресс-служба Министерства юстиции на странице в FACEBOOK.

Возраст, с которого допускается прием на работу несовершеннолетних:

  • несовершеннолетними считаются лица в возрасте от 14 до 18 лет (до 14 лет – малолетние).
  • не допускается прием на работу лиц моложе 16 лет.
  • с согласия одного из родителей или лица, его заменяющего, могут в качестве исключения приниматься на работу лица, достигшие 15 лет;
  • допускается прием на работу учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений для выполнения легкой работы, которая не причиняет вреда здоровью и не нарушает процесса обучения, в свободное от учебы время по достижении ими 14-летнего возраста с согласия одного из родителей или лица, его заменяющего.

Процедура принятия на работу и прекращения трудовых отношений с несовершеннолетними:

  • трудовые договора с несовершеннолетними работниками обязательно заключаются в письменной форме (п.5 ч.1 ст.24 КЗоТ Украины);
  • несовершеннолетние в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним (статья 187 КЗоТ Украины);
  • несовершеннолетние пользуются льготами, установленными законодательством Украины относительно охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда;
  • несовершеннолетние работники принимаются на работу только после предварительного медицинского осмотра (статья 191 КЗоТ Украины), в дальнейшем они обязательно проходят медицинский осмотр – ежегодно до достижения ими 21 года;
  • лица с 14 до 15 лет при трудоустройстве предоставляют ID-карту, свидетельство о рождении, согласие одного из родителей или лица, его заменяющего, документ, подтверждающий, что лицо будет выполнять работу в свободное от учебы время, медицинскую справку;
  • лицам, не достигшим 18 летнего возраста, испытательный срок при приеме на работу не устанавливается;
  • каждое учреждение, организация и предприятие должно вести специальный учет несовершеннолетних работников, в котором указывается дата их рождения;
  • расторжение трудового договора с несовершеннолетним, в том числе и срочного, возможно на основании требования родителей, усыновителей, опекунов несовершеннолетнего, а также государственных органов и должностных лиц, на которых возложен надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде;
  • расторжение трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя возможно только с согласия районной (городской) службы по делам детей;
  • освобождение несовершеннолетних работников возможно лишь в исключительных случаях.

Продолжительность рабочего времени:

  • лицам с 16 до 18 лет – до 36 часов в неделю (включительно);
  • лицам с 15 до 16 лет – до 24 часов в неделю (включительно);
  • учащиеся в возрасте с 14 до 15 лет, работающие во время каникул, могут работать не более 24 часов в неделю.

Предоставление отпусков для несовершеннолетних:

  • для несовершеннолетних работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, продолжительность ежегодного основного отпуска составляет 31 календарный день.

Ограничения при использовании труда несовершеннолетних:

  • запрещено привлекать несовершеннолетних работников к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни;
  • применять труд несовершеннолетних на тяжелых работах и ​​на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах;
  • привлекать несовершеннолетних к подъему и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

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По материалам Finance.UA
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