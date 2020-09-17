OnePlus 8Т получит дисплей со сверхточной цветопередачей

Согласно имеющимся данным, грядущий флагманский смартфон OnePlus 8T поступит в продажу 14 октября. Генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) ранее подтвердил, что устройство получит 6,55-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц.

Сейчас он раскрыл новые подробности о дисплее смартфона.

Согласно его словам, устройство сможет передавать цвета невероятно точно. Панель получит показатель JNCD равный 0,3. К примеру, для OnePlus 8 эта цифра составляла 0,4. Показатель JNCD (Just Noticeable Color Difference — Просто заметная разница в цвете) используется для измерения точности цветопередачи. Результаты ниже единицы считаются очень хорошими. Пит Лау заявил, что изменить эту цифру с 0,4 на 0,3 было очень сложно.



Фото: gsmarena.com

Кроме того, гендиректор OnePlus сообщил, что автоматическая регулировка яркости экрана теперь получит 8192 градации, вместо 4096 в предыдущих моделях. Он также сказал, что для более точной регулировки яркости датчики освещения будут размещены как на передней, так и на задней панеле смартфона.

Ожидается, что OnePlus 8T получит два варианта оперативной памяти — 8 или 12 Гбайт, процессор Qualcomm Snapdragon 865 и двойной аккумулятор суммарной ёмкостью 4500 мА·ч и с быстрой 65-Вт зарядкой. Предполагается, что базовая модификация устройства будет стоить 599 евро.