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COVID-19 сокращает примерно 500 млн рабочих мест по всему миру

COVID-19 сокращает примерно 500 млн рабочих мест по всему миру

Вред для рынков труда от коронавируса усугубляется. В Международной организации труда (ILO) отметили, что восстановление в конце 2020 года происходит значительно медленнее, чем ожидалось.

Об этом пишет Bloomberg.

В организации считают, что потеря трудовых часов в этом году оказалась очень большой. Во втором квартале они сократились на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это составляет почти 500 миллионов рабочих мест.

Кроме того, убытки трудоспособного населения в мире к этому времени составили 3,5 триллиона долларов.

Эксперты ожидают, что во втором полугодии 2020-го ситуация улучшится. Но в четвертом квартале потеря рабочих мест все равно будет составлять 245 миллионов.

По материалам РБК-Украина
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