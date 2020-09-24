Opel представил новый кроссовер за 20 тысяч евро (фото)

Немецкий производитель из Рюссельсхайма провел мировую презентацию в онлайн формате, где показал новый стиль дизайна на следующем поколении кроссовера Mokka.
От старой «Мокки» не осталось и следа. Новинка имеет длину в 4,15 метра, пятиместную компоновку салона и вместительный багажник. Построена она на совместной с PSA Groupe платформе CMP, которая позволяет устанавливать в единый кузов все возможные агрегаты. Так Opel Mokka со старта продаж будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями и одним дизельным с отдачей от 100 до 130 л.с.
Фото: autonews.ua
А вот электрический кроссовер обладает электромотором мощностью 100 кВт (136 л.с.) и крутящим моментом в 260 Нм. Комплектуется батареей в 50 кВт/ч и способен на одном заряде проехать до 324 км. Заряжать батарею можно и от трехфазной зарядки, и от однофазной. А производитель дает гарантию на батарею на 8 лет.
Фото: autonews.ua
В Рюссельсхайме утверждают, что автомобиль полностью создавался на немецком заводе и первым в модельной линейке получил усовершенствованный дизайн. Особо они подчеркивают новый логотип Opel Blitz и переднюю часть автомобиля, которая больше напоминает концептуальные рисунки. Перерисован и зад, а вот черный капот и крыша — это лишь опциональная деталь, которую клиенты смогут получить только за доплату.
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