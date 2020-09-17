Как противодействовать рейдерству по недвижимости - объяснение Минюста

Министерство юстиции Украины посоветовало использовать все возможные предохранители для избежания рейдерского захвата вашего имущества.
Об этом пишет Минюст.
Объект недвижимости должен быть внесен в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Ведь бывают случаи, когда граждане, имея лишь бумажное свидетельство о приватизации имущества с регистрацией БТИ (которое, кстати, является абсолютно легитимным), не обращаются за регистрацией в реестре. Как правило, здесь речь идет не о рейдерстве в государственных реестрах, а о мошеннических действиях, прежде всего – о подделке документов.
Вносить соответствующие данные в государственные реестры сегодня могут государственные или частные нотариусы, а также государственные регистраторы.
Кроме того, советуют воспользоваться сервисом «SMS-маяк» через «Онлайн дом юстиции» для мониторинга и своевременного реагирования на возможные нарушения.
В случае каких-либо действий с имуществом вам сразу поступит оповещение.
В этом случае срочно обращайтесь к государственному регистратору с заявлением о запрете их совершения и документами, подтверждающими ваше право собственности на объект.
Остановить любые регистрационные действия можно двумя способами:
В заявлении необходимо изложить все детали вашего дела.
Срок запрета проведения регистрационных действий в случае подачи такого заявления составляет 15 дней.
Судебное решение может быть альтернативой заявлению. Однако, учитывая, что для вынесения решения по делу часто нужно ждать несколько месяцев, советуем реагировать оперативно и обращаться с заявлением. Повторно такое заявление можно подать через 5 дней с момента возобновления регистрационных действий.
Если же избежать правонарушения не удалось – нужно обращаться с жалобой в Коллегию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации, которая рассматривает жалобу в течение 30 дней, что позволяет гораздо быстрее, чем в судебном порядке, восстановить справедливость и отменить преступные регистрационные действия.
Ранее сообщалось, что делать в случае незаконных действий в отношении недвижимости или бизнеса:
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