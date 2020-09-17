"Нафтогаз" разыгрывает 150 пакетов голубого топлива

В октябре Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” разыгрывает 150 газовых пакетов объемом от 50 до 1000 куб. м.

Об этом свидетельствует информация на сайте компании.

Кто может принять участие: все новые потребители.

Что можно выиграть. Один из 150 газовых пакетов:

50 пакетов по 50 куб. м для людей, которые используют газ только для приготовления пищи;

50 пакетов по 100 куб. м для потребителей, которые используют газ для приготовления пищи и подогрева воды;

50 пакетов по 1000 куб. м – газ для отопления.

Как стать участником розыгрыша:

подайте заявку на присоединение к ГК «Нафтогаз Украины» в 30.09.2020 включительно. Сделать это можно по ссылке;

обязательно при оформлении заявки на присоединение введите промокод GASUA2020;

к заявке приложите: копии паспорта, ИНН , права собственности или распоряжения жильем (доверенность) и платежки за распределение газа, где содержится EIC -код;

подождите 3-5 дней до перевода на газоснабжение от Нафтогаза.

Справка Finance.ua:

Недавно Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” представила тарифный план “Годовой”. Так потребители могут защититься от возможного роста цен на газ.

Этой зимой суммы в платежках за газ в Украине могут вырасти.