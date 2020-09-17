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Более 57% дел о рейдерстве не рассматриваются в суде – Опендатабот

Более 57% дел о рейдерстве не рассматриваются в суде – Опендатабот

Ежегодно количество рейдерских атак в Украине растет, а до суда доходит менее 43% таких случаев.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что за последние 5 лет количество уголовных производств за рейдерство выросло в 2,5 раза: с 290 дел 2015 года до 786 в 2019 году, и тенденция на увеличение сохраняется.

Только за 8 месяцев 2020 года открыто уголовное производство по 606 случаям, связанным с рейдерством.

“Зачастую в суде рассматриваются дела о рейдерстве, касающиеся статьи 205 УК – подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФЛП. Из 451 открытого производства в суд дошли 262 дела. Это 55%.

Дела, связанные с 206 статьей УК – противодействие хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом – в суд почти не доходят. Всего в 2020 году в суде были рассмотрены только 2 такие дела”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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