Правительство планирует сэкономить 100 млрд гривен за счет единого реестра соцвыплат

Правительство Украины планирует сэкономить около 100 миллиардов гривен путем создания единого реестра получателей социальных выплат. В этом реестре будут значиться все люди, получающие социальные выплаты.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на презентации стратегии цифровой трансформации социальной сферы.
“Наша задача как государства, чтобы люди, которые реально нуждаются в социальных выплатах – для них они росли, а те люди, у которых яхты, бентли, или они живут за рубежом – чтобы они не получали социальные выплаты”, – сказал он.
Министр объяснил проблемы с социальными выплатами недостаточным обменом между реестрами и некачественными, устаревшими данными.
“Почему много таких некачественных выплат? Потому, что нет достаточного обмена между реестрами, некачественные и устаревшие данные. Мы будем создавать единый социальный реестр, где будут значиться все люди, которые получают социальные выплаты… Я надеюсь, что через несколько лет мы сможем сэкономить около 100 миллиардов гривен”, – добавил Федоров.
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