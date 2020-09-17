Зеленский: Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы

В условиях рыночной экономики государство не может устанавливать цены на продукты питания, но увеличивает минимальную заработную плату, чтобы у граждан выросли доходы.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Тернопольской области.

Отвечая на вопросы журналистов, Глава государства отметил, что некоторые эксперты рассказывают, будто увеличение минимальной зарплаты является большой ошибкой.

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«Но обычные люди, которые живут в Украине и которые в большинстве являются налогоплательщиками, они радуются… Что касается минимальной зарплаты, то пять тысяч – это ничего. Мы увеличили, на сколько смогли, с 1 сентября. С 1 января она будет шесть тысяч, а с 1 июля или августа – шесть с половиной тысяч гривен», – отметил Президент.

Владимир Зеленский отметил, что граждане почувствуют увеличение уровня минимальной зарплаты, поскольку от нее индексируются должностные оклады бюджетников.

Глава государства также отметил, что на цены на продукты влияет много факторов, среди прочего – погодные условия, объем урожая, баланс экспорта и импорта, курс валюты и тому подобное.

“Что касается уменьшения цен, то у нас рыночная экономика. Государство не может «ломать» цены и предприятия», – сказал Владимир Зеленский.

Справка Finance.ua:

С 1 сентября минимальная зарплата в Украине составляет 5000 гривен. Это на 277 гривен (на 5,9%) больше, чем было до этого.

Советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко развеял мифы о негативных последствиях повышения минимальной заработной платы, которыми пугают украинцев.

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