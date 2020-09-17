Зеленский: Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы

В условиях рыночной экономики государство не может устанавливать цены на продукты питания, но увеличивает минимальную заработную плату, чтобы у граждан выросли доходы.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Тернопольской области.
Отвечая на вопросы журналистов, Глава государства отметил, что некоторые эксперты рассказывают, будто увеличение минимальной зарплаты является большой ошибкой.
Читайте также: Зеленский: пенсий европейского уровня ожидать не стоит
«Но обычные люди, которые живут в Украине и которые в большинстве являются налогоплательщиками, они радуются… Что касается минимальной зарплаты, то пять тысяч – это ничего. Мы увеличили, на сколько смогли, с 1 сентября. С 1 января она будет шесть тысяч, а с 1 июля или августа – шесть с половиной тысяч гривен», – отметил Президент.
Владимир Зеленский отметил, что граждане почувствуют увеличение уровня минимальной зарплаты, поскольку от нее индексируются должностные оклады бюджетников.
Глава государства также отметил, что на цены на продукты влияет много факторов, среди прочего – погодные условия, объем урожая, баланс экспорта и импорта, курс валюты и тому подобное.
“Что касается уменьшения цен, то у нас рыночная экономика. Государство не может «ломать» цены и предприятия», – сказал Владимир Зеленский.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство киевлян считают дорогую коммуналку самой актуальной проблемой столицы - опросВчера, 12:23 - 521 6
В Украине запустили онлайн сервис по проверке водительских удостоверенийВчера, 07:56 - 1489 4
Из-за коронакризиса квартиры на Манхэттене стали сдавать бесплатноВчера, 04:34 - 1776 2
Всемирный банк отложил выделение Украине первого транша кредита3 ч. назад - 812 1
Цены на столичную недвижимость в августе (инфографика)3 ч. назад - 893 1
В МОН рассказали, сколько стоит обучение на контракте в вузах и изменится ли цена в следующем годуВчера, 15:12 - 4455
Ежегодный отпуск: как правильно его разделить на частиВчера, 13:09 - 3535
Новый Hyundai Tucson впервые появился на дороге (фото)8 ч. назад - 2417
Что будет с ценами на съемное жилье в КиевеВчера, 19:12 - 2209
Госслужба занятости назвала самые востребованные профессии (инфографика)4 ч. назад - 1135
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 971
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 590 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 2961 9
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 795
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 574