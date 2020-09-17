В Украине запустят новый поезд "Интерсити" из Киева в Черкассы

В Украине планируют запустить новый маршрут скоростного поезда “Интерсити” сообщением Киев – Черкассы. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время представления в Верховной Раде проекта госбюджета на 2021 год.

“Будет запущен новый маршрут скоростного поезда “Интерсити” Киев – Черкассы”, – сказал Марченко.

Он добавил, что в проекте госсметы впервые заложено государственное финансирование железнодорожной инфраструктуры. В частности, выделяется 3,3 млрд гривен на закупку 100 пассажирских вагонов. Новыми вагонами полностью модернизируют направления Луганск – Ужгород и Мариуполь – Львов.

Напомним, ранее стало известно, когда “Укрзализныця” восстановит курсирование “Интерсити+” Киев – Харьков. Пока что из-за плановых ремонтных работ его заменяет поезд №720/719 Киев – Харьков.

Как известно, с 1 июня в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. Поезда назначаются постепенно – в зависимости от эпидемической ситуации. Ее в областях оценивают по утвержденным Кабмином критериям.