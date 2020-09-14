Рада внесла изменения в госбюджет на 2020 год

Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предусматривают восстановление дорожной инфраструктуры, а также перераспределение средств между областными госадминистрациями.
За принятие Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2020 год” (относительно автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостовых сооружений) (№3991)” проголосовали 255 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно пояснительной записке, документом предусмотрено дополнить раздел “Заключительные положения” Закона Украины “О государственном бюджете Украины на 2020 год” новым пунктом относительно предельной величины местного долга по местным заимствованиям, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности.
“Проектом закона предлагается не применять ограничение в отношении предельной величины местного долга при условии, если расходы, связанные с таким долгом, не будут превышать в следующих бюджетных периодах 30% объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах, утвержденной законом о государственном бюджете для соответствующего местного бюджета», – говорится в сообщении.
Кроме этого, предполагается разрешить областным государственным администрациям, которые получили статус военно-гражданских администраций, в лице их руководителей, осуществлять в 2020 году местные заимствования относительно соблюдения требований Бюджетного кодекса и действующего законодательства Украины.
Также законом предусмотрено, что часть поступлений направляются Национальной полиции Украины на осуществление мероприятий по внедрению, развитию, восстановлению и эксплуатации системы фиксации правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме.
Кроме этого, законом предусмотрено перераспределение расходов областным госадминистрациям, министерствам и ведомствам, а также «Укравтодору».
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