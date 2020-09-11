Украина договорилась о безвизе с еще одной островной страной

Украина договорилась о безвизовом режиме с Гренадой.

Кабмин утвердил соответствующее постановление, сообщил народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко в Telegram.

По его словам, благодаря этому “летать на Карибское море будет значительно проще”.

Гренада расположена в Вест-Индии, в группе Малых Антильских островов и занимает одноименный остров и небольшую группу островов Южные Гренадины. С запада Гренаду омывает Карибское море, с востока – Атлантический океан. Столица – Сент-Джорджес.

Напомним, 22 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова. Указ вступает в силу в день опубликования.

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