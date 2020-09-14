Мобильный дом на колесах за 1,5 млн евро: показали самый роскошный кемпер (фото)

В Дюссельдорфе, где было продемонстрировано четвертое поколение ультрасовременного модельного ряда Perfect (Perfect 1000) на базе Mercedes Actros, немецкая компания Variomobil пошла еще дальше. Она презентовала новое величайшее творение – флагман Perfect 1200 Platinum.

Этот мобильный дом, в котором легко может разместиться семья из четырех человек, стоит 881 000 евро в базовой комплектации. Кемпер имеет встроенный гараж размером XXL, в котором может разместиться спортивный автомобиль размером с Mercedes-AMG GT или Porsche 911. Там с комфортом может разместиться человек ростом 1,90 метра. В других творениях компания предлагает гаражные размеры XL (для таких моделей, как Fiat 500) и L (для таких, как двухместный Smart).



Perfect 1200 Platinum

Эта удивительная модель имеет три выдвижных секции для увеличения жилого пространства, когда автомобиль находится на стоянке. Планировка и оснащение салона могут быть совершенно разными, так как компания предлагает десятки вариантов. В максимальной версии Perfect 1200 Platinum стоит около 1,45 млн евро.



Perfect 1200 Platinum

В жилой зоне дома на колесах стоит отметить наличие относительно большой кухни и мини-столовой, санузла с раковиной и душем (размер 10 кв. м), трехместного дивана и отдельной комнаты с двуспальной кроватью (размер 165 х 200 см), прикроватные тумбочки и еще диван. Дополнительная откидная кровать размером 130 × 77 × 51 дюйм (195 × 130 см) установлена над верхней частью водителя.



Perfect 1200 Platinum

Модель имеет солнечные батареи, резервный генератор, кондиционер, сенсорную светодиодную панель управления и стиральную/сушильную машину. Покупатели также смогут пользоваться современной мультимедийной системой, которая включает в себя телевизоры, аудиосистему Bose и возможность подключения к сети 4G со встроенным Wi-Fi и Apple TV.