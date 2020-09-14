Эксперты назвали три компании, которые могут составить достойную конкуренцию Tesla

Компания Tesla в этом году продемонстрировала просто невероятные результаты – она ​​значительно нарастила объемы производства электромобилей и стала самым дорогим автопроизводителем.

Однако она уже не столь привлекательна для инвесторов, ведь на рынке появились другие компании с не меньшим потенциалом.

Эксперты отмечают, что сейчас есть три компании, на которые стоит обратить внимание – это Tortoise Acquisition, NIO и Workhorse Group.

Tortoise Acquisition готовится к слиянию со специалистом по электроприводам Hyliion, который разрабатывает электрические и гибридные силовые агрегаты для грузовиков. Недавно компания начала продавать свою первую систему, которая превращает обычный дизельный грузовик в гибридный. Силовая установка использует водородные топливные элементы или генератор на природном газе, чтобы заряжаться в течение поездки.

Продажи системы растут и это свидетельствует об успехе компании, а также о ее потенциале.

Компания NIO начала восстанавливаться после нелегкого периода – из-за пандемии коронавируса компания потеряла часть продаж. Однако сейчас дела компании идут очень хорошо, а продажи растут вместе с ценой акций. Недавно NIO привлекла около 1,7 миллиарда долларов с вторичного рынка. Более того, в августе поставки NIO достигли рекордных показателей. Поэтому можно с уверенностью сказать, что NIO движется в верном направлении.

Workhorse Group – американская компания, которая занимается производством грузовиков. Workhorse является одним из претендентов на поставку электрогрузовиков для почтовой службы США. Если компания выиграет контракт, то получит 6,3 миллиарда долларов, а ее шанс на превышение уровня стоимости акций Tesla значительно возрастет.