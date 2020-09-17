В 2021 году на доступные кредиты для бизнеса планируют направить 2 миллиарда

На компенсацию процентных ставок по госпрограмме “Доступные кредиты 5-7-9%” в 2021 году планируют потратить 2 млрд грн.
Об этом на брифинге заявил министр финансов Сергей Марченко.
“Мы продлим госпрограмму “5-7-9%”. Она будет действовать и в следующем году. На программу планируется направить 2 млрд грн”, – рассказал министр.
По словам Марченко, на портфельные гарантии в 2021 году предусматривается 10 млрд грн.
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