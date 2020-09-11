Швеция может стать первой страной без наличных

В Центробанке Швеции заявили, что многие из молодежи в стране “даже не представляют”, как выглядят настоящие деньги.

Об этом недавно сообщил Стефан Ингвес, руководитель Риксбанка.

Он отметил, что такая ситуация сложилась из-за пандемии коронавируса, а монеты и банкноты в стране вполне могут перестать существовать. Поэтому в Швеции собираются решить этот вопрос на законодательном уровне.

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Переход к цифровизации денег имеет много преимуществ, в частности прозрачность, намного усложняет такие махинации как отмывание денег или уклонение от уплаты налогов. Однако в Швеции задумались о том, какие риски может нести в себе cashless-подход. Что случится, если цифровые сети выйдут из строя, а вернуть “фиатные” не будет возможности? А как насчет кибератак? Такое развитие событий может причинить гораздо больше вреда, чем обычные ограбления банков.

Стоит отметить, что решить проблему безналичных расчетов Швеция пытается в разгар пандемии, которая, собственно, и стала причиной минимизации контактов с наличными. Чтобы максимально уберечь свое здоровье, лучшим способом оплаты остаются именно бесконтактные платежи.

Шведский банк Klarna AB подсчитал, что 73% платежей клиентов с помощью карт сейчас бесконтактные. До пандемии этот показатель был на уровне 63%.

В Bloomberg отметили, что по последним данным, в Швеции в обращении денег меньше, чем в любой другой стране мира – примерно на 1% от ВВП. Для сравнения, в США этот показатель составляет 8%, а в ЕС – более 10%.

Интересно и то, что такое явление как “карманные деньги для детей” также движется в направлении безналичных – только у 16% шведских детей имеются деньги в виде банкнот и монет.

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Вот почему Центробанк Швеции так задается вопросом cashless и пытается выяснить, как оставить реальные деньги актуальными.

“Если свет погаснет, нам нужно располагать достаточными денежными средствами в этой стране, чтобы мы могли вернуться к использованию наличных, если возникнут серьезные проблемы. Нам нужно определить законное платежное средство, пригодное для цифровой эры”, – отметили в Риксбанке.

Правительству также необходимо будет разработать законодательство, требующее от банков и бизнеса “поддерживать определенную форму минимальной состоятельности” для проведения физических операций наличными.