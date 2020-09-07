В Украине стали строить в полтора раза меньше жилья

Общая площадь жилых помещений, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ, в первом полугодии 2020 года сократилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

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Общая площадь нового строительства жилья составила 3,85 млн кв. м, из них многоквартирных домов – 3,6 млн кв. м.

Общая площадь нового строительства жилья в Киеве сократилась в 5,8 раза к январю-июню 2019 года – до 368,1 тыс кв. м, тогда как в Киевской области выросла вдвое – до 1,36 млн кв м.

Значительные объемы нового строительства жилья также зафиксированы во Львовской (513,6 тыс. кв. м), Одесской (395,6 тыс. кв. м) и Ивано-Франковской (304,6 тыс. кв. м) областях.