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ЕЦБ сохранил ключевые ставки на текущих уровнях

ЕЦБ сохранил ключевые ставки на текущих уровнях

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставка по депозитам – на уровне минус 0,5%.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена ​​на уровне 0,25%.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет находиться вблизи целевого уровня, составляющего чуть ниже 2%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты.

Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца июня 2021 года.

ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от облигаций, погашаемых в рамках PEPP, по крайней мере до конца 2022 года.

При этом регулятор сообщил, что “готов скорректировать все свои инструменты”.

По материалам Економічна Правда
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