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Карантинные ограничения привели к росту уровня безработицы и сокращению объемов производства - эксперты

Карантинные ограничения привели к росту уровня безработицы и сокращению объемов производства - эксперты

Карантинные ограничения привели к сокращению объемов производства и росту безработицы. Трудоустроиться нынче стало намного сложнее.

Как отмечают специалисты по набору персонала, работодатели существенно сократили количество вакансий и повысили требования к претендентам.

“Работа есть, но получить ее стало сложнее. Вакансий, которые публикуют работодатели на сайтах поиска работы, сейчас меньше примерно на 30%. Вместе с тем многие вернулось из-за границы. То есть претендентов на работу стало значительно больше. И это давит на рынок труда. Поэтому многим людям сейчас сложно найти работу”, – сообщил в комментарии 24 канала основатель рекрутинговой компании “Борщ” Сергей Марченко.

Кроме того, многие украинцы сейчас находятся в неоплачиваемых отпусках. А это, по словам экспертов, является скрытой формой безработицы. По их мнению, дальнейшее распространение коронавируса и связанные с этим ограничения будут и впредь сдерживать экономическую активность в стране.

Так, по оценкам экспертов, на грани выживания оказался не только мелкий бизнес, а целые отрасли экономики. Больше всего страдает сфера обслуживания, предприятия химпрома, машиностроения, аэрокосмической отрасли. В минусе оказались также транспортные компании и сфера развлечений.

Как прогнозируют в правительстве, в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП страны в этом году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом. Более чем на 8% ухудшил прогноз падения и Международный валютный фонд.

“В первую очередь страдает малый и средний бизнес, часть которого находится в тени. Сегмент гостиниц, ресторанов, кафе обвалился на 50%, а может даже и больше”, – отметил экономист Борис Кушнирук.

По подсчетам экспертов, из-за пандемии работу уже потеряли более 10% трудоспособного населения страны. И это не предел.

По материалам Телеканал 24
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