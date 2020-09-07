Карантинные ограничения привели к росту уровня безработицы и сокращению объемов производства - эксперты

Карантинные ограничения привели к сокращению объемов производства и росту безработицы. Трудоустроиться нынче стало намного сложнее.
Как отмечают специалисты по набору персонала, работодатели существенно сократили количество вакансий и повысили требования к претендентам.
“Работа есть, но получить ее стало сложнее. Вакансий, которые публикуют работодатели на сайтах поиска работы, сейчас меньше примерно на 30%. Вместе с тем многие вернулось из-за границы. То есть претендентов на работу стало значительно больше. И это давит на рынок труда. Поэтому многим людям сейчас сложно найти работу”, – сообщил в комментарии 24 канала основатель рекрутинговой компании “Борщ” Сергей Марченко.
Кроме того, многие украинцы сейчас находятся в неоплачиваемых отпусках. А это, по словам экспертов, является скрытой формой безработицы. По их мнению, дальнейшее распространение коронавируса и связанные с этим ограничения будут и впредь сдерживать экономическую активность в стране.
Так, по оценкам экспертов, на грани выживания оказался не только мелкий бизнес, а целые отрасли экономики. Больше всего страдает сфера обслуживания, предприятия химпрома, машиностроения, аэрокосмической отрасли. В минусе оказались также транспортные компании и сфера развлечений.
Как прогнозируют в правительстве, в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП страны в этом году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом. Более чем на 8% ухудшил прогноз падения и Международный валютный фонд.
“В первую очередь страдает малый и средний бизнес, часть которого находится в тени. Сегмент гостиниц, ресторанов, кафе обвалился на 50%, а может даже и больше”, – отметил экономист Борис Кушнирук.
По подсчетам экспертов, из-за пандемии работу уже потеряли более 10% трудоспособного населения страны. И это не предел.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей RenaultВчера, 11:17 - 3537 24
Украинцы будут платить за отопление по новым тарифамВчера, 13:00 - 3695 20
В Украине предлагают взвешивать автобусы с пассажирамиВчера, 14:32 - 706 9
Доступность аренды жилья в городах Украины (инфографика)Вчера, 11:00 - 1856 5
Курс доллара рвется к рекордам за год: прогноз экспертовВчера, 21:00 - 2170 2
Украинцы будут платить за отопление по новым тарифамВчера, 13:00 - 3695 20
ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей RenaultВчера, 11:17 - 3537 24
Курс доллара рвется к рекордам за год: прогноз экспертовВчера, 21:00 - 2170 2
Рост пенсий в Украине: сколько будут платить по инвалидностиВчера, 09:30 - 2055 1
Как защититься от угроз коллекторов или назойливых звонков из-за просроченного кредита соседаВчера, 09:00 - 2017
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 314
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 454 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 721
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4725 3
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 313 1