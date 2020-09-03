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Что делать с неработающим программным РРО - советы от ГНС

Что делать с неработающим программным РРО - советы от ГНС

При неисправности программного регистратора расчетных операций (ПРРО) субъекту хозяйствования необходимо установить вид неисправности.

Об этом сообщает главное управление ГНС в Тернопольской области.

Действия, которые должен выполнить субъект хозяйствования:

  • если неисправность в виде нарушения работы программного обеспечения (ПО), то следует обновить версию ПО ПРРО и повторить процедуру закрытия смены;
  • если неисправность устройства, то следует подать Уведомление об обнаружении неисправностей программного регистратора расчетных операций по форме №2-ПРРО (J1316701) (приложение 2 к Порядку регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 23.06.2020 №317 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 14 июня 2016 года №547» (далее – Порядок)) (далее – Уведомление по ф. №2-ПРРО) с отметкой о неисправности и после возобновления работы устройства подать заявление о регистрации программного регистратора расчетных операций по форме №1-прро (J/F 1316602) (приложение 1 к Порядку) с отметкой о возобновлении работы;

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  • если устройство украдено или утеряно, то следует подать Уведомление по ф. №2-ПРРО с отметкой о краже. В таком случае регистрация ПРРО отменяется и нужно повторно зарегистрировать ПРРО, которому будет присвоен другой фискальный номер.

Справка Finance.ua:

  • С 1 августа 2020 года внедряется применение программных регистраторов расчетных операций. Бизнес может установить программный РРО на смартфон, планшет или компьютер и использовать такое устройство как кассовый аппарат.
  • Субъект хозяйствования, который намерен зарегистрировать программный регистратор расчетных операций (ПРРО), должен состоять на учете в контролирующем органе. Также на учете должна состоять его хозяйственная единица, где будет использоваться ПРРО.
  • Среди ряда законодательных новаций в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО) предусматривается введение механизма «Кэшбек».

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По материалам Finance.UA
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