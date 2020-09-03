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В Кабмине рассказали, как получить пенсию жителям ОРДЛО

В Кабмине рассказали, как получить пенсию жителям ОРДЛО

Пенсии в Украине для жителей с оккупированных территорий будут доступны после прохождения верификации своего фактического проживания на Донбассе. На подтверждение своего статуса у пенсионеров есть месяц, а деньги можно будет получить сразу после того, как люди придут в отделение.

Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью «Фактам».

Он пояснил, что на время карантина для переселенцев отложили обязанность каждые 60 дней подтверждать свой статус, но после официальной отмены карантина эта норма возобновится.

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Пенсионеры смогут получить свои деньги сразу после прохождения верификации. Для того чтобы избежать огромных очередей на КПВВ, в Кабмине разработают специальный механизм.

Так, человек должен будет уведомить банк о дне своего визита заранее, воспользовавшись приложением «Дія», и записаться в электронную очередь. Сообщается, что пенсионерам будут помогать зарегистрироваться и создадут личные кабинеты.

Ранее Finance.ua сообщал, что Кабинет Министров планирует в 2021 году индексацию пенсий и доплаты для пенсионеров старше 75 лет в то время, как пенсии в Украине будут назначать по-новому.

По материалам Факти
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