Украинцев ждут массовые проверки: кого заставят вернуть помощь в бюджет и какую информацию соберут

Министерство финансов усовершенствовало процедуру проверки получателей соцпомощи.

Для этого создали специальную платформу. Кроме того, с 2020 года запустили трехэтапную процедуру верификации, а бюджет на субсидии значительно урезали.

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В комментарии для сайта OBOZREVATEL в ведомстве добавили: кардинально проверка не изменилась, она проводилась и ранее, а начали “вычислять нарушителей” еще с 2016-го. Сейчас же недобросовестному украинцу “проскользнуть” будет сложнее.

Как проводят проверку:

перед назначением выплаты;

при получении выплаты;

в течение трех лет после отмены выплаты.

Какую информацию смогут узнать:

проверку проводит не их ведомство, а после Министерство финансов направляет свои рекомендации. Например, отменить столько-то субсидий по таким-то адресам;

при наличии ошибки или несоответствия в базах данных никто отменять выплату не будет. После верификации проходит второй этап проверки. Если нашли какое-то подозрение или несоответствие, эту информацию проверяют, сопоставляют и уже только после этого принимают решение.

На каждого получателя выплаты соберут такую ​​информацию:

о зарегистрированных автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах;

реквизиты документов, выданных лицу, а также документов, на основании которых выданы такие документы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который выдал документ, срок действия документа), похищенных (утраченных) документов, места жительства;

есть ли в списках лиц, нарушивших пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимные правила в контрольных пунктах въезда-выезда;

таможенное оформление ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;

выписки из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;

об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или признаки наличия дохода, полученного физическим лицом от ведения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

Что будет, если найдут нарушения:

если речь идет, например, о субсидиях, то орган соцзащиты потребует вернуть каждую незаконно выплаченную копейку в бюджет;

если отказаться, то подадут в суд. И, как показывает судебная практика, нарушителей обязывают вернуть не только субсидию, но и возместить расходы на судебные тяжбы;

“С мая действительно делается запрос на каждое предприятие-поставщика услуг и анализируется, оплачивал ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то он в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму. Если заявитель произведет оплату своих долгов, он имеет возможность обратиться с заявлением и снова вернуть наличную форму”, – пояснил замминистра соцполитики Виталий Музыченко.