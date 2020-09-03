Украинцев ждут массовые проверки: кого заставят вернуть помощь в бюджет и какую информацию соберут

Министерство финансов усовершенствовало процедуру проверки получателей соцпомощи.
Для этого создали специальную платформу. Кроме того, с 2020 года запустили трехэтапную процедуру верификации, а бюджет на субсидии значительно урезали.
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В комментарии для сайта OBOZREVATEL в ведомстве добавили: кардинально проверка не изменилась, она проводилась и ранее, а начали “вычислять нарушителей” еще с 2016-го. Сейчас же недобросовестному украинцу “проскользнуть” будет сложнее.
Как проводят проверку:
Какую информацию смогут узнать:
На каждого получателя выплаты соберут такую информацию:
Что будет, если найдут нарушения:
“С мая действительно делается запрос на каждое предприятие-поставщика услуг и анализируется, оплачивал ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то он в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму. Если заявитель произведет оплату своих долгов, он имеет возможность обратиться с заявлением и снова вернуть наличную форму”, – пояснил замминистра соцполитики Виталий Музыченко.
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