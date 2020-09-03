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Литва готовит специальные визы для белорусов

Литва готовит специальные визы для белорусов

Правительство Литвы намерено облегчить условия въезда в страну для белорусов. Сейчас согласовывается документ, по которому планируется выдача специальных виз сроком на 6 месяцев.

Об этом сообщила директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте, передает Delfi.

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Их будет выдавать посольство Литвы в Беларуси.

“Конкретные моменты сейчас согласовывают МВД и МИД. В течение нескольких дней все должно проясниться. Это было бы упрощение порядка, поскольку применялись бы минимальные требования, но это помогло бы разрешить белорусам, которые хотят выехать в Литву, но не хотят просить политического убежища, получить документ в кратчайшие сроки”, – заявила Гидзинскайте.

Она также пояснила, что 6-месячный срок действия визы установлен с учетом дальнейших социальных последствий, ведь людям нужно найти какой-то источник для проживания в стране.

“Реально в течение 6 месяцев они должны найти другой способ легально остаться в Литве, то есть обратиться за национальной визой или видом на жительство”, – отметила Гудзинскайте.

По материалам РБК-Украина
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