Литва готовит специальные визы для белорусов

Правительство Литвы намерено облегчить условия въезда в страну для белорусов. Сейчас согласовывается документ, по которому планируется выдача специальных виз сроком на 6 месяцев.
Об этом сообщила директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте, передает Delfi.
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Их будет выдавать посольство Литвы в Беларуси.
“Конкретные моменты сейчас согласовывают МВД и МИД. В течение нескольких дней все должно проясниться. Это было бы упрощение порядка, поскольку применялись бы минимальные требования, но это помогло бы разрешить белорусам, которые хотят выехать в Литву, но не хотят просить политического убежища, получить документ в кратчайшие сроки”, – заявила Гидзинскайте.
Она также пояснила, что 6-месячный срок действия визы установлен с учетом дальнейших социальных последствий, ведь людям нужно найти какой-то источник для проживания в стране.
“Реально в течение 6 месяцев они должны найти другой способ легально остаться в Литве, то есть обратиться за национальной визой или видом на жительство”, – отметила Гудзинскайте.
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