Фонду гарантирования "спишут" часть долгов

Государство одобрило механизм реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физлиц, которые достигают 114 млрд грн.
Совет по финансовой стабильности рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств ФГВФЛ перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства.
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Это означает, что большая часть долга Фонда гарантирования перед правительством будет выплачена только при наличии средств и только при условии выполнения нескольких условий.
Речь идет о том, что в период кризиса 2014-2015 годов ФГВФЛ был вынужден для своевременных и полных выплат вкладчикам неплатежеспособных банков привлекать кредиты от правительства и Национального банка.
Двум миллионам вкладчиков неплатежеспособных банков Фонд выплатил почти 90 млрд грн в пределах гарантированной суммы. Для проведения этих выплат в 2014-2017 годы заимствовал 80 млрд грн у Нацбанка и Министерства финансов под 10-14% годовых.
По состоянию на 1 июня 2020 года Фонд вернул более 43 млрд грн (из которых 11,7 млрд грн – проценты по кредитам), в том числе полностью рассчитался с НБУ на 25,6 млрд грн (из которых 5,5 млрд грн – проценты). Но при этом Фонд должен вернуть в 2025-2031 годы еще 113,8 млрд грн с учетом процентов.
Сегодня в НБУ сообщили, что задолженность ФГВФЛ по номиналу векселей перед правительством составляет 48,1 млрд грн и проценты по этим займам, которые должны быть погашены до 2031 года.
Совет финстабильности решил, что задолженность Фонда в части, соответствующей начисленным процентам (свыше 65 млрд грн. – Ред.) по векселям, будет погашаться за счет средств, взимаемых с бывших владельцев и связанных лиц банков, деятельность которых привела к неплатежеспособности этих учреждений, а также за счет средств, которые поступят в Фонд как кредитору за выплаченные им гарантированные суммы вкладчикам. Если этих источников будет недостаточно, то остаток долга ФГВФЛ будет прощен.
Погашение задолженности в части номинала векселей будет производиться за счет накопленных избыточных средств Фонда гарантирования, которые превышают сумму, необходимую для выполнения им своих функций, и которая не ниже 2,5% от общей гарантированной суммы вкладов (этот запас формируется за счет регулярных взносов банков-участников).
Перечисление излишка средств в погашение условных обязательств не приведет к ухудшению финансового состояния ФГВФЛ, уверены в НБУ.
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