В бюджет на 2021 год заложено 159 млрд гривен на повышение зарплат (инфографика)

В государственном бюджете на следующий год заложено 159 млрд гривен на увеличение заработной платы. При этом часть из них вернется в бюджет в виде налогов.

Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил в эфире “Украина 24”.

“Увеличение минимальной заработной платы – это давление на бюджет и на бизнес. Поднятие в 5000 – это фактически повышение до прожиточного минимума и плюс это моральный барьер. В следующем году у нас заложено 159 млрд гривен. Часть вернется в государственный бюджет в виде налогов, часть оживит экономику посредством того, что на эти деньги украинцы покупают украинские товары”, – сказал премьер.

При этом он добавил, что по прогнозу Министерства экономики Украины ожидается рост ВВП в пределах 4,6 – 4,7%.

“Это дает основания увеличить заработную плату, и поэтому это не влияет значительным образом на инфляцию”, – добавил Шмигаль.

Справка Finance.ua:

В Украине с 1 сентября 2020 года повышен размер минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен. Это означает, что повысился и размер единого взноса.

Увеличение минимальной заработной платы с сентября до 5000 гривен не приведет к стремительному росту инфляции. Украина продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом заявлял исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко.

По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине выросла в 144 раза, с 73 гривен в 1995 году до 10 497 гривен в 2019 году. Таким образом, в долларах средняя зарплата выросла в 5,9 раза – с 69 долларов в 1996 году до 406 долларов в 2019 году.

По данным Госстата, зарплаты в июле увеличились на 225 грн, достигнув в среднем 11 804 грн (+2%). Это в 4,6 раза меньше июньского роста, но вдвое больше майского.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫