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Сколько семей получили деньги вместо "Пакета малыша"

Сколько семей получили деньги вместо "Пакета малыша"

За 2 дня более 4 тысяч родителей новорожденных получили специальную социальную карту для выплат единовременной натуральной помощи “Пакет малыша”.

Об этом Минсоцполитики сообщил “ПриватБанк”, который с 1 сентября 2020 года начал выдачу социальной карты для выплат “Пакет малыша”.

Социальную карту для выплат “Пакет малыша” возможно открыть в течение года с даты рождения ребенка, использовать средства – в течение года с момента их зачисления на карту путем приобретения детских товаров (средства ухода за детьми и детские средства гигиены: подгузники, салфетки; детская одежда и обувь; детское питание, детская посуда и детские игрушки; текстиль для детей, в том числе полотенца, одеяла) и товаров для роженицы (прокладки для лактации, прокладки послеродовые) в заведениях торговли, заключивших с Минсоцполитики публичный договор.

Пилотный проект введен постановлением Кабинета Министров Украины от 29.07.2020 № 744 “Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи “Пакет малыша”.

Справка Finance.ua:

  • В Украине могут организовать временную закупку “пакетов малыша” через Управление Организации Объединенных Наций.
  • Группа из 72 народных депутатов зарегистрировала в Раде законопроект №3006а “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи “Пакет малыша”“.

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По материалам Finance.UA
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