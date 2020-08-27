Сколько семей получили деньги вместо "Пакета малыша"

За 2 дня более 4 тысяч родителей новорожденных получили специальную социальную карту для выплат единовременной натуральной помощи “Пакет малыша”.
Об этом Минсоцполитики сообщил “ПриватБанк”, который с 1 сентября 2020 года начал выдачу социальной карты для выплат “Пакет малыша”.
Социальную карту для выплат “Пакет малыша” возможно открыть в течение года с даты рождения ребенка, использовать средства – в течение года с момента их зачисления на карту путем приобретения детских товаров (средства ухода за детьми и детские средства гигиены: подгузники, салфетки; детская одежда и обувь; детское питание, детская посуда и детские игрушки; текстиль для детей, в том числе полотенца, одеяла) и товаров для роженицы (прокладки для лактации, прокладки послеродовые) в заведениях торговли, заключивших с Минсоцполитики публичный договор.
Пилотный проект введен постановлением Кабинета Министров Украины от 29.07.2020 № 744 “Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи “Пакет малыша”.
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