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Нардепы ужесточили наказание за угон автомобиля

Нардепы ужесточили наказание за угон автомобиля

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №3301, которым усилила ответственность за кражу авто. За соответствующее решение проголосовали 309 нардепов.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Проблема: авторы документа отмечают, что действующая редакция статьи 289 УК (Незаконное завладение транспортным средством) фактически делает невозможным привлечение виновного к более строгому виду уголовной ответственности в случае, если преступление совершено в значительных или крупных размерах. То есть если ТС не получило повреждений вследствие незаконного завладения, его техническое состояние не ухудшилось и в восстановлении оно не нуждается, такой квалифицирующий признак, как причинение значительного или большого вреда, отсутствует.

Какое наказание предлагают за похищение:

  • за угон авто-от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы (без применения штрафа);
  • за те же действия, выполненные организованной группой или в сочетании с насилием – от 8 до 12 лет с возможностью конфискации имущества;
  • тяжесть преступления будут устанавливать, исходя из стоимости автомобиля, а не из стоимости его повреждений;

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  • за подделку, замену или уничтожение номеров кузовов, моторов – предусмотрено до 5 лет заключения;
  • уголовная ответственность за организацию работы мест, где краденые автомобили хранятся, раскомплектовываются или переоборудуются – до 5 или 7 лет, если этим занимается организованная преступная группа.

Законопроект также вводит такой признак, как совершение преступления в крупных размерах:

  • под значительный размер подпадает преступление, совершенное на сумму: от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (105 100 гривен – 262 750 гривен);
  • под крупный размер – преступление, совершенное на сумму более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (более 262 750 гривен).
По материалам Finance.UA
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