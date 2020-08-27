Нардепы ужесточили наказание за угон автомобиля

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №3301, которым усилила ответственность за кражу авто. За соответствующее решение проголосовали 309 нардепов.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
Проблема: авторы документа отмечают, что действующая редакция статьи 289 УК (Незаконное завладение транспортным средством) фактически делает невозможным привлечение виновного к более строгому виду уголовной ответственности в случае, если преступление совершено в значительных или крупных размерах. То есть если ТС не получило повреждений вследствие незаконного завладения, его техническое состояние не ухудшилось и в восстановлении оно не нуждается, такой квалифицирующий признак, как причинение значительного или большого вреда, отсутствует.
Какое наказание предлагают за похищение:
Законопроект также вводит такой признак, как совершение преступления в крупных размерах:
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