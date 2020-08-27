Нардепы ужесточили наказание за угон автомобиля

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №3301, которым усилила ответственность за кражу авто. За соответствующее решение проголосовали 309 нардепов.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Проблема: авторы документа отмечают, что действующая редакция статьи 289 УК (Незаконное завладение транспортным средством) фактически делает невозможным привлечение виновного к более строгому виду уголовной ответственности в случае, если преступление совершено в значительных или крупных размерах. То есть если ТС не получило повреждений вследствие незаконного завладения, его техническое состояние не ухудшилось и в восстановлении оно не нуждается, такой квалифицирующий признак, как причинение значительного или большого вреда, отсутствует.

Какое наказание предлагают за похищение:

за угон авто-от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы (без применения штрафа);

за те же действия, выполненные организованной группой или в сочетании с насилием – от 8 до 12 лет с возможностью конфискации имущества;

тяжесть преступления будут устанавливать, исходя из стоимости автомобиля, а не из стоимости его повреждений;

за подделку, замену или уничтожение номеров кузовов, моторов – предусмотрено до 5 лет заключения;

уголовная ответственность за организацию работы мест, где краденые автомобили хранятся, раскомплектовываются или переоборудуются – до 5 или 7 лет, если этим занимается организованная преступная группа.

Законопроект также вводит такой признак, как совершение преступления в крупных размерах:

под значительный размер подпадает преступление, совершенное на сумму: от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (105 100 гривен – 262 750 гривен);