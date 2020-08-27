В «Дії» зарегистрировались более 100 тысяч ФЛП

В сервисе “Дія” зафиксировали показатель «100 000» успешно зарегистрированных физических лиц-предпринимателей.
Об этом сообщили в пресс-службе сервиса “Дія”.
5 месяцев назад, 2 апреля, на портале была запущена услуга для ФЛП.
“Это самая быстрая и самая удобная возможность в мире открыть собственное дело. И 2 сентября уже зафиксирован показатель «100 000» успешно зарегистрированных лиц”, – говорится в сообщении.
В итоге получили следующие результаты:
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“Несмотря на приостановку приема заявлений услуги по регистрации ФЛП через Портал, регистраторы продолжают работать. Каждый день мы собираем обратную связь от пользователей, лично тестируем сервис, вносим изменения, улучшаем услугу”, – отмечает пресс-служба.
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