Статус безработного получили 26 тысяч киевлян

Благодаря программе помощи по частичной безработице в Киеве сохранено почти 15 тысяч рабочих мест, за период карантина трудоустроено 5719 киевлян.
Об этом сообщает Киевская госадминистрация со ссылкой на данные городского центра занятости.
Кто получил помощь:
Впоследствии правительство расширило круг потенциальных получателей пособия по частичной безработице:
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В последнее время рост количества зарегистрированных безработных в столице остановился, а затем уменьшились и объемы предоставления помощи по частичной безработице.
Так, в апреле статус безработного получили 9438 человек:
Сейчас статус безработного имеют 25 291 киевлянин.
Зато выросли объемы трудоустройства. С начала года трудоустроено 8 тысяч человек, в частности, за период карантина – 5719.
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