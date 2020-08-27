Статус безработного получили 26 тысяч киевлян

Благодаря программе помощи по частичной безработице в Киеве сохранено почти 15 тысяч рабочих мест, за период карантина трудоустроено 5719 киевлян.

Об этом сообщает Киевская госадминистрация со ссылкой на данные городского центра занятости.

Кто получил помощь:

одними из первых возможностью получить такую помощь воспользовались на предприятиях малого и среднего бизнеса, которые вынуждены были остановить или сократить деятельность с объявлением карантина;

больше всего среди них туристических агентств, предприятий сферы торговли и услуг (парикмахерские, кинотеатры, ремонтные ателье и др.).

Впоследствии правительство расширило круг потенциальных получателей пособия по частичной безработице:

добавили ФЛП , которые являются страховыми лицами, но не используют наемного труда;

право получения пособия получили и работники, находившиеся в отпусках без сохранения заработной платы.

Читайте также: Что нужно знать, если вы потеряли работу и хотите получать помощь от государства

В последнее время рост количества зарегистрированных безработных в столице остановился, а затем уменьшились и объемы предоставления помощи по частичной безработице.

Так, в апреле статус безработного получили 9438 человек:

в мае – 5431;

в июне – 4345;

в июле – 4140;

в августе (данные на 28 августа) – 2610.

Сейчас статус безработного имеют 25 291 киевлянин.

Зато выросли объемы трудоустройства. С начала года трудоустроено 8 тысяч человек, в частности, за период карантина – 5719.

Справка Finance.ua:

В последнее время рост количества безработных замедлился. В апреле статус безработного получили 149 тысяч украинцев, в мае – 97 тысяч, в июне – 75 тысяч.

По данным Киевского городского центра занятости, средний размер зарплаты в предлагаемых Службой занятости вакансиях составил 8,7 тыс. грн.

Количество скрытых безработных (тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость) в Украине составляет 3,1 млн человек, или около 17% всей рабочей силы страны.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.