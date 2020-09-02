Что произойдет с ценами на топливо: мнение эксперта

Цены на топливо продолжают расти. На прошлой неделе больше всего подорожал автогаз, который теперь стоит 12 грн/л. Бензины и дизтопливо почти не дорожали, хотя две недели назад цены на них ощутимо выросли – на 20-30 коп./л.
Сейчас средняя цена на А-92 составляет 22,03 грн/л, на А-95 – 23,09 грн/л, на дизтопливо – 22,52 грн/л, на автогаз – 12 грн/л.
Стоимость бензина и дизтоплива продолжает расти потому, что рынок постепенно возвращается к докарантинным показателям формирования розничных цен, пишет “Сегодня”.
Директор “Консалтинговой группы” А-95 “Сергей Куюн объясняет, что в течение лета наценка была чрезвычайно низкой, теперь она растет. Ряд розничных сетей АЗС за неделю подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20-50 коп./л.
“Структура розничных цен (цена в крупном опте + наценка мелкого опта + наценка розницы) не соответствует той, которая сложилась в последние годы. В рознице наценка гораздо ниже обычной. Это дает основания ценам расти, поскольку бизнес должен быть прибыльным”, – говорит эксперт.
По его словам, рост розничных цен был бы выше, если бы не крупнейший украинский игрок рынка – сеть “Приват”. Она удерживает неизменные цены на АЗС в течение четырех месяцев, несмотря на трехкратный рост мировых цен на нефть.
“Слабый рост розничных цен и снижение торговых наценок позволяют прогнозировать быстрый рост оптовых и розничных цен. Потенциал роста цен на топливо остается минимум 1 грн/л. Причем, как в опте, так и в рознице”, – объясняет Куюн.
По словам эксперта, на цену топлива в рознице пропорционально повлияет снижение курса гривны, которое финансовые аналитики прогнозируют в сентябре.
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