Сколько безработных зарегистрировано в Киеве (инфографика)

На начало августа на учете в столичной службе занятости состояли 25,3 тыс. безработных. 22,2 тысячи из них получали пособие по безработице.
Об этом сообщает Киевский городской центр занятости.
Структура зарегистрированных безработных:
Где работали до увольнения:
По профессиональным группам: среди зарегистрированных безработных преобладают законодатели, высшие государственные служащие, руководители (35%); профессионалы (19%) и специалисты (17%).
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В столичной службе занятости на 1 августа 2020 года насчитывалось 10 800 свободных рабочих мест.
Средний размер зарплаты в вакансиях составлял 8,7 тыс. грн, что на 885 грн. (11%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Где больше всего вакансий. По видам экономической деятельности больше всего вакансий насчитывается:
По профессиональным группам самый большой спрос работодателей наблюдается на работников по простейшим профессиям – 18% и квалифицированных рабочих -16%.
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