Сколько безработных зарегистрировано в Киеве (инфографика)

На начало августа на учете в столичной службе занятости состояли 25,3 тыс. безработных. 22,2 тысячи из них получали пособие по безработице.

Об этом сообщает Киевский городской центр занятости.

Структура зарегистрированных безработных:

по полу: в общем количестве зарегистрированных безработных насчитывалось 9,9 тыс. мужчин (или 39%) и 15,4 тыс. женщин (61%).

по возрасту: 34% зарегистрированных безработных – в возрасте до 35 лет; по 33% в возрастной группе от 35 до 45 лет и в возрасте 45 лет.

по образованию: 79% зарегистрированных безработных имеют высшее образование, 10% – профессионально-техническое, еще 11% – среднее образование.

Где работали до увольнения:

25% безработных перед увольнением работали в торговле и предоставлении услуг по ремонту;

10% – на предприятиях перерабатывающей промышленности;

9% – в государственном управлении, обороне и обязательном социальном страховании;

8% – в сфере финансовой и страховой деятельности;

по 7% – в сферах информации и телекоммуникации и профессиональной, научной и технической деятельности.

По профессиональным группам: среди зарегистрированных безработных преобладают законодатели, высшие государственные служащие, руководители (35%); профессионалы (19%) и специалисты (17%).

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В столичной службе занятости на 1 августа 2020 года насчитывалось 10 800 свободных рабочих мест.

Средний размер зарплаты в вакансиях составлял 8,7 тыс. грн, что на 885 грн. (11%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Где больше всего вакансий. По видам экономической деятельности больше всего вакансий насчитывается:

в образовании – более 16%;

в сфере административного обслуживания – 15%;

в сфере государственного управления и обороны – 14%;

на транспорте -13%;

на предприятиях перерабатывающей промышленности – 11%.

По профессиональным группам самый большой спрос работодателей наблюдается на работников по простейшим профессиям – 18% и квалифицированных рабочих -16%.