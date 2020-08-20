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ФЛП-плательщикам единого налога предлагают вернуть Книгу учета доходов

ФЛП-плательщикам единого налога предлагают вернуть Книгу учета доходов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3993, которым снова предлагают внести изменения в Налоговый кодекс Украины и упростить учет доходов физических лиц-предпринимателей.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

В пояснительной записке говорится, что принятым ранее законом № 786 не предусмотрено ежедневное отражение доходов, а потому возникает вопрос с ведением учета доходов, расходов и других показателей.

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“Следовательно, физическим лицам-предпринимателям придется вести учет доходов с ведением первичных документов на каждую операцию (бумажный чек, приходный ордер или иной документ, имеющий уникальный номер)”, – говорится в документе.

Что предлагают:

  • вернуть Книгу учета доходов для ФЛП-единщиков I-III групп (кроме единщиков III группы – плательщиков НДС), которую можно вести в бумажном и электронном виде;
  • ведение Книги путем ежедневного, по итогам рабочего дня, отражения полученных доходов будет считаться первичным (оперативным) учетом и достаточным основанием для формирования показателей налоговой отчетности.

Справка Finance.ua:

  • 5 августа президент Владимир Зеленский подписал Закон № 786-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей», который Верховная Рада приняла 14 июля 2020 года.
  • Предусмотрено, что с 1 января 2021 года физическим лицам – предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме – бумажной или электронной – с указанием суммы дохода за месяц.
  • Физические лица – предприниматели на общей системе, согласно принятому закону, смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.
По материалам Finance.UA
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