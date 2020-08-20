ФЛП-плательщикам единого налога предлагают вернуть Книгу учета доходов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3993, которым снова предлагают внести изменения в Налоговый кодекс Украины и упростить учет доходов физических лиц-предпринимателей.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
В пояснительной записке говорится, что принятым ранее законом № 786 не предусмотрено ежедневное отражение доходов, а потому возникает вопрос с ведением учета доходов, расходов и других показателей.
“Следовательно, физическим лицам-предпринимателям придется вести учет доходов с ведением первичных документов на каждую операцию (бумажный чек, приходный ордер или иной документ, имеющий уникальный номер)”, – говорится в документе.
Что предлагают:
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