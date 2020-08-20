В Украине за 10 лет цены в гривне на жилье выросли в два раза

Цены на квадратный метр недвижимости за 10 лет выросли с 9,8 тыс. грн до 20 тыс. грн. Об этом пишет Сегодня.

Константин Олейник, руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG, рассказал нам, что в 2011 году 1 квадратный метр жилья эконом-класса стоил в среднем 1230 долларов (9824 грн). Напомним, что курс доллара под конец 2011 года был около 7,9 грн. А вот квадратный метр жилья комфорт-класса стоил уже 1904 доллара (15 210 грн).

В 2014 году долларовые цены на недвижимость упали – 723 доллара (11 398 грн) за один квадратный метр в жилье эконом-класса и 1230 долларов в комфорт-классе (19 523 грн). Средний курс доллара тогда был выше 15 грн.

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В 2016 году 1 кв. м. в разных сегментах стоил 610 долларов (16 511 грн) и 938 долларов (25 396 грн) соответственно. В 2019 году 1 кв. м. уже стоил 804 долл. и 1309 долл. (20 031 грн и 32 614 грн соответственно).

“Сложности у застройщиков и проблемы на строительных площадках (“УкрБуд”, “Аркада”, “Stolitsa Group”) привели к остановке работ на некоторых объектах и перераспределению сил на столичном рынке: 52,7% рынка контролируют 5 застройщиков. Принимая во внимание строительные аферы в прошлом (“Элита-центр”, “Уко Групп” Войцеховского), значительно возросла лояльность со стороны покупателей к застройщикам с подтвержденной положительной репутацией, что дополнительно усугубляет борьбу за потребителя для новых девелоперов”, — рассказал Олейник.

Ранее Finance.ua писал об основных рисках при покупке недвижимости на первичке.