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В ЕС одобрили предложение об увеличении торговли с Украиной

В ЕС одобрили предложение об увеличении торговли с Украиной

Европейская комиссия одобрила пакет предложений, которые направлены на увеличение торговли между Евросоюзом и странами Региональной конвенции пан-евро-средиземноморского (PEM) региона. Украина является одной из 20 стран Конвенции PEM.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

В Еврокомиссии отметили, что данные предложения модернизируют торговые соглашения ЕС с партнерами PEM, делая “правила происхождения” более гибкими и удобными для бизнеса.

“Мы должны сделать все, что в наших силах, для облегчения торговли и экономической деятельности между ЕС и нашими соседями в евро-средиземноморском регионе, а также для содействия региональной интеграции. Это также поможет странам… восстановиться и настроиться, и в то же время поддержит европейский бизнес в выходе на новые рынки”, – сообщили в Еврокомиссии.

“Правила происхождения” необходимы в рамках любого торгового соглашения, поскольку они определяют, какие товары могут пользоваться преференциальным режимом. Процедуры “происхождения” гарантируют, что таможенные органы могут проверить происхождение товара, и позволяют предприятиям доказывать происхождение своих товаров. Если все необходимые требования соблюдены, товары с преференциальным происхождением могут быть импортированы с более низкими ставками пошлин или даже с нулевой ставкой, в зависимости от режима льготных тарифов.

По материалам РБК-Украина
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