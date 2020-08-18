Airbnb изменила правила для аренды жилья

Сервис для аренды жилья Airbnb изменил правила для аренды жилья. Теперь жилье нельзя снимать для вечеринок и одновременно в нем могут проживать до 16 человек.

Об этом сообщает CNN.

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В компании заявили, что 73% хозяев и раньше запрещали вечеринки в своих домах. А на фоне распространения коронавируса и соблюдения социальной дистанции Airbnb считает уместным изменить правила аренды. Теперь в сервисе не будет фильтра поиска жилья «дружественное к проведению мероприятий».

Также Airbnb предупредили хозяев квартир и гостей, что в случае нарушения новых правил их ждет блокировка доступа к Airbnb и даже судебные иски. Новые правила действуют бессрочно.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса Airbnb сокращает 25% своего персонала из-за потери прибылей. Из 7500 сотрудников уволят примерно 1900 человек.

Во время эпидемии сервис также запустил улучшенный протокол по уборке помещений из-за коронавируса. В частности, если у человека, проживавшего в арендованном помещении, обнаружили коронавирус, хозяева должны усиленно убирать: дезинфицировать поверхности, открыть окна и не сдавать квартиру или дом в течение 24 часов.