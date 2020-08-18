На одно рабочее место претендуют 9 безработных

За пять месяцев карантина 245 тыс. граждан нашли работу с помощью центров занятости, из которых 168 тыс. имели статус безработного. По состоянию на середину августа на одно рабочее место претендовало девять безработных.
Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы занятости.
Кто нужен больше всего:
Меньше оказался спрос на профессионалов – инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей.
Ранее Finance.ua писал, что оформить пособие по безработице можно на портале “Дія”. Цель дополнительной онлайн-услуги – упростить процедуру обращения безработных в центры занятости для регистрации и назначения помощи по безработице.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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