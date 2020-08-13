Сколько украинцев получили статус безработного за время карантина

С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного получили 431,8 тыс. человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет Правительственный портал.

Сейчас возобновляется работа предприятий и организаций по всей стране. Как следствие, постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных и растет количество поданных в службу занятости вакансий. Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне – 75 тыс., в июле – 68 тысяч.

За пять месяцев карантина работу удалось найти для 245 тыс. граждан, из них – 168 тыс. безработных.

В июле работодатели подали центрам занятости 61 тыс. вакансий, что на 5% больше, чем в июне, и на 40% (или на 18 тысяч0) больше, чем в апреле текущего года. По состоянию на середину августа на одно рабочее место претендовали 9 безработных.

По состоянию на 20 августа статус безработного имеют почти 488 тысяч украинцев (против 276 тысяч на эту же дату прошлого года), пособие по безработице получают 411 тысяч граждан.

Благодаря постоянному сотрудничеству с работодателями количество вакансий в базе данных службы занятости с начала действия карантина составляло 285 тысяч единиц. Наибольшим спросом пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники. Ощутимо меньше был спрос на профессионалов – инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей.

Во время карантина, чтобы максимально сохранить рабочие места, Правительством был выработан алгоритм поддержки малого и среднего бизнеса. Тем, кто вынужден был остановить или сократить свою деятельность, начала оказываться помощь по частичной безработице. Помощь устанавливается за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени из расчета двух третей тарифной сетки или оклада, но не болбше размера минимальной заработной платы (сейчас это 4723 грн) в месяц.

На 20 августа в центры занятости уже подано более 220,5 тыс. пакетов документов (из них – 192,6 тыс. – от физических лиц-предпринимателей, которые являются застрахованными лицами), принято 202 тыс. положительных решений для оказания финансовой помощи 365 6 тыс. работников (из них почти 179 тыс. – ФЛП).

Справка Finance.ua:

Средняя заработная плата в июле (вся Украина), по информации thepoint:

по вакансиями (на основе 50 346 вакансий) – 12 000 грн;

по резюме (на основе 326 051 резюме) – 12 000 грн.

в июле 2019 года заработная плата (медиана) по вакансиям и резюме тоже составляла 12 000 грн.

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