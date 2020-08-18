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Как проверить надежность застройщика: советы от юриста

Как проверить надежность застройщика: советы от юриста

При покупке недвижимости в первую очередь следует обращать внимание не на имя застройщика, а на историю самого объекта и ряд документов.

Об этом рассказал юрист по вопросам недвижимости Владимир Копоть на вебинаре FinUpdate: Инвестиции в недвижимость.

Какие документы должны быть у застройщика, чтобы клиент мог проверить его надежность:

  • данные об участниках строительства (владельцы компаний, адреса, уставный капитал, виды деятельности и т.д.);
  • наличие/отсутствие разрешительной документации (разрешение на строительные работы, лицензии);
  • наличие/отсутствие судебных дел;
  • право пользования земельным участком;
  • целевое назначение земельного участка;
  • наличие/отсутствие налогового долга;

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  • наличие/отсутствие исполнительных производств;
  • данные объектов культурного наследия;
  • наличие/отсутствие ДПТ (детального плана территории) и ГУО (градостроительных условий и ограничений);
  • обременения/ограничения, аресты по объекту.

На что обращать внимание в договоре с застройщиком:

  • предмет договора (должно быть указано, что именно покупает потребитель: площадь, планировка, куда выходят окна и т.д.);
  • срок ввода дома в эксплуатацию (многие застройщики уже прописывают этот пункт, однако с небольшой хитростью: они не указывают сам срок, а только дату передачи покупателю квадратных метров, что освобождает их от значительной ответственности);
  • наличие штрафных санкций (как правило, застройщик перекладывает на покупателя от 5 до 25% штрафных санкций. Штрафные санкции (в том числе и за нарушение сроков эксплуатацию) на самих себя компании отмечают очень редко);
  • условия оплаты (жесткие санкции в отношении покупателя за нарушение сроков выплат);
  • условия расторжения договора (не по всем видам договоров суд может признать право собственности покупателя недвижимости, также не все виды договоров позволяют расторгнуть их в любой момент).
По материалам Finance.UA
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