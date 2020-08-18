Как проверить надежность застройщика: советы от юриста

При покупке недвижимости в первую очередь следует обращать внимание не на имя застройщика, а на историю самого объекта и ряд документов.

Об этом рассказал юрист по вопросам недвижимости Владимир Копоть на вебинаре FinUpdate: Инвестиции в недвижимость.

Какие документы должны быть у застройщика, чтобы клиент мог проверить его надежность:

данные об участниках строительства (владельцы компаний, адреса, уставный капитал, виды деятельности и т.д.);

наличие/отсутствие разрешительной документации (разрешение на строительные работы, лицензии);

наличие/отсутствие судебных дел;

право пользования земельным участком;

целевое назначение земельного участка;

наличие/отсутствие налогового долга;

наличие/отсутствие исполнительных производств;

данные объектов культурного наследия;

наличие/отсутствие ДПТ (детального плана территории) и ГУО (градостроительных условий и ограничений);

обременения/ограничения, аресты по объекту.

На что обращать внимание в договоре с застройщиком:

предмет договора (должно быть указано, что именно покупает потребитель: площадь, планировка, куда выходят окна и т.д.);

срок ввода дома в эксплуатацию (многие застройщики уже прописывают этот пункт, однако с небольшой хитростью: они не указывают сам срок, а только дату передачи покупателю квадратных метров, что освобождает их от значительной ответственности);

наличие штрафных санкций (как правило, застройщик перекладывает на покупателя от 5 до 25% штрафных санкций. Штрафные санкции (в том числе и за нарушение сроков эксплуатацию) на самих себя компании отмечают очень редко);

условия оплаты (жесткие санкции в отношении покупателя за нарушение сроков выплат);