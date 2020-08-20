Эксперт рассказал, где планируются дополнительные заправки для электрокаров

Электрокаров в Украине станет больше. О том, как задуманный Мининфраструктуры рост количества заправок повлияет на спрос на электрические авто, рассказал в комментарии генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

По словам эксперта, если люди будут уверены, что они в любом месте смогут заряжать свои электрокары, то и спрос на них возрастет.

“Чем больше будет электрокаров, тем больше будет заправок и электрозарядных станций. Люди будут покупать электроавто больше, зная, что в любой точке Украины можно заправиться. Понятно, что если мало электрозарядок, то человек будет бояться, что где-то остановится, разрядится и затем что с машиной будет делать”, – говорит Назаренко.

Он рассказал, что замысел Мининфраструктуры в том, чтобы заправки были в каждом доме.

“Сейчас идет разговор о том, чтобы при строительстве домов по новым нормам и требованиям строить сразу стоянки, где ставить электрозарядные станции. Например, в Германии – на каждом шагу”, – добавил Назаренко.

Он отметил, что главный плюс увеличения количества электрокаров – это сохранение чистого воздуха, которым дышат люди.

Напомним, Мининфраструктуры работает над тем, чтобы максимально быстро создать в Украине комфортную инфраструктуру для использования электромобилей. В частности, речь идет о зарядных станциях, которых в Украине сейчас очень мало.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, планируется пересмотреть государственные строительные нормы.

“Для Министерства инфраструктуры очень важен переход на экологический транспорт. Я сам как владелец электромобиля знаю, насколько чувствителен вопрос инфраструктуры зарядных станций. Мы хотим инициировать изменения в ГСН по планированию и застройке территорий в части электрозаправок. Чтобы они проецировались на всех автодорогах общего пользования в зависимости от типа дорог. И нам очень важно услышать мнение представителей рынка в этом вопросе”, – отметил Криклий.