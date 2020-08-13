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«Киевгорстрой» изыскал финансирование на достройку объектов «Укрбуда»

«Киевгорстрой» изыскал финансирование на достройку объектов «Укрбуда»

Коммунальное предприятие «Киевгорстрой» и Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) подписали меморандум о том, что оно выкупит у Киевгорстроя квартиры на сумму 2,1 млрд грн. Это позволит компании профинансировать достройку всех жилых комплексов «Укрбуда».

Об этом сообщил президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир.

«Мы со специалистами ГИУ разработали алгоритм действий, согласно которому они могут выкупить у нас квартиры на 2 млрд грн. Этих денег хватит на достройку всех объектов. Подписали соответствующий меморандум, подготовили соответствующие вопросы», – говорит он.

К тому же руководитель уверяет, активно работать с ГИУ они будут после принятия всех объектов «Укрбуда» на свой баланс.

Справка Finance.ua:

  • В середине декабря прошлого года Президент Владимир Зеленский пообещал, что дома одной из крупнейших строительных компаний в Украине – «Укрбуда» – достроит «Киевгорстрой».
  • Президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир заявлял, что без поддержки государства строительства “Укрбуда” могут оказаться замороженными на десятки лет, поскольку чиновники и владельцы земли решили воспользоваться ситуацией и выторговать дополнительные преференции.
  • Президент «Киевгорстроя» заявлял, что на достройку всех жилых комплексов «Укрбуда» не хватает 2 млрд грн.
  • Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая порекомендовал мэру Киева Виталию Кличко подключиться к решению вопроса с корпорацией “Укрбуд”.
  • Киевсовет 23 июля освободил объекты “Укрбуда” от долевого участия.

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По материалам Build Portal
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