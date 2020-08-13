«Киевгорстрой» изыскал финансирование на достройку объектов «Укрбуда»

Коммунальное предприятие «Киевгорстрой» и Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) подписали меморандум о том, что оно выкупит у Киевгорстроя квартиры на сумму 2,1 млрд грн. Это позволит компании профинансировать достройку всех жилых комплексов «Укрбуда».
Об этом сообщил президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир.
«Мы со специалистами ГИУ разработали алгоритм действий, согласно которому они могут выкупить у нас квартиры на 2 млрд грн. Этих денег хватит на достройку всех объектов. Подписали соответствующий меморандум, подготовили соответствующие вопросы», – говорит он.
К тому же руководитель уверяет, активно работать с ГИУ они будут после принятия всех объектов «Укрбуда» на свой баланс.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько будет стоить обменять старые бумажные паспортаВчера, 20:02 - 2941 15
В ПриватБанке объяснили, почему отдают предпочтение кредитованию физлиц4 ч. назад - 677 14
В Мининфраструктуры готовят поэтапную замену городского транспорта на электрический3 ч. назад - 304 5
Минималку предлагают повысить до 7 500 грн: альтернативный законопроектВчера, 19:02 - 1695 4
Минэкономики прогнозирует ускорение инфляции из-за эмиссии гривныВчера, 12:44 - 1067 4
Сколько будет стоить обменять старые бумажные паспортаВчера, 20:02 - 2941 15
Есть льготы: в Минсоцполитики рассказали о выходе на пенсию многодетных матерейВчера, 14:00 - 2152
“Киевгорстрой” открывает продажи в еще четырех объектах “Укрбуда”Вчера, 13:00 - 1892 2
ПриватБанк рассказал, как он зарабатывает деньги для всех украинцевВчера, 16:04 - 1798 2
Межбанк: "пылесос" НБУ подтянул курс вверхВчера, 18:15 - 1768
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-19Вчера, 11:10 - 478
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1280 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1287 3
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1376 6
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 2257 5