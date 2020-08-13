Украина повторно ввела пошлины на топливо из РФ

Правительство Украины повторно ввело спецпошлины на дизельное топливо, сжиженный газ и уголь из России. Обновленное постановление датировано 17 августа и обнародовано на сайте Кабмина.
Так, на российское дизтопливо введена спецпошлина в размере 4% (на поставки по трубопроводу), а на сжиженный газ и углеводороды – 3%.
Для всех типов угля введена спецпошлина в размере 65% (кроме антрацитового угля, битуминозного угля, коксующегося и другого угля для использования в металлургической и коксохимической промышленности, а также битуминозного, коксующегося и другого угля с выходом летучих веществ в пересчете на сухую безминеральную основу до 35% включительно для использования в производстве электрической и тепловой энергии).
Данным постановлением также признаны утратившими силу постановления Кабмина, которыми вводились спецпошлины на российские дизтопливо, автогаз и энергетический уголь.
Напомним, с мая на российский уголь действовала пошлина в размере 65%.
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